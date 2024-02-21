صحة القليوبية: حوكمة جميع الإجراءات الدوائية.. ولا تهاون في توافر المستلزمات الإستراتيجية

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع فريق العمل بالغرفة الدوائية ، والمستلزمات الطبية بالمديرية لمناقشة مهام لجان الدواء والمستلزمات بالمديرية والمستشفيات التابعة.
وأكد وكيل الوزارة أثناء الاجتماع علي الاهتمام بملف حوكمة جميع الاجراءات الدوائية والاجراءات الخاصة بالمستلزمات الطبية ، بالاضافة إلي ضرورة المتابعة الدورية لمدى توافر الأدوية الأساسية ، والمستلزمات الطبية ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما وجه وكيل الوزارة بضرورة مطالعته بشكل لحظي على المخزون الاستراتيجي لأدوية ومستلزمات الطوارئ والإنذار المبكر لاي نواقص بالاضافة إلي مناقشة مهام لجنة الدواء.