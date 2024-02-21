مجلس العموم البريطاني ينزلق إلى حالة من الفوضى بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس

شهد مجلس العموم جلسة مضطربة حيث نظم نواب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي إضرابا احتجاجا على التصويت على الصراع بين إسرائيل وحماس. اندلعت الفوضى بعد أن سمح رئيس مجلس النواب السير ليندساي هويل بالتصويت على تعديل حزب العمال لاقتراح برلماني للحزب الوطني الاسكتلندي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يعد خروجًا عن الاتفاقية. وبينما اعتذر هويل لاحقًا عن قراره، إلا أنه أثار غضبًا من مختلف الأحزاب السياسية.

تمت الموافقة في النهاية على تعديل حزب العمال، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشروط، دون تصويت رسمي. ودافع هويل عن قراره، مشيراً إلى مخاوف بشأن أمن النواب وعائلاتهم وسط تهديدات تتعلق بمواقفهم من الحرب. وفي أعقاب الجدل، غادر نواب الحزب الوطني الاسكتلندي الغرفة لفترة وجيزة مع نظرائهم المحافظين.

أثار خروج رئيس مجلس النواب عن الأعراف البرلمانية تساؤلات حول منصبه، حيث أعرب زعيم وستمنستر الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين عن شكه في استمرار هويل في منصبه. وعلى الرغم من الانتقادات، أكد هويل على أهمية النظر في مجموعة واسعة من الخيارات نظرا للمشاعر القوية بين النواب.

وسلط تعديل حزب العمال الضوء على العواقب الإنسانية المحتملة للهجوم البري الإسرائيلي على رفح بغزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف. ومع ذلك، فقد حث حماس أيضًا على إطلاق سراح الرهائن وشدد على أن وقف إسرائيل للقتال يعتمد على امتناع حماس عن العنف.

سلطت الجلسة المثيرة للجدل الضوء على الانقسامات والتوترات العميقة المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس داخل البرلمان البريطاني.