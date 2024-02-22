السيولة المحلية في قطر تسجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال يناير

ارتفعت قيمة السيولة المحلية في قطر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.7 % على أساس شهري إلى نحو 735 مليار ريال، الأعلى على الإطلاق.

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي فقد دعم نمو المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي زيادة شبه النقد إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 588.8 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع قيمة الودائع لأجل بنسبة 2.3 % إلى ما يزيد عن 315 مليار ريال.

في المقابل سجل عرض النقد الضيق ( م1 ) الشهر المنصرم ارتفاعاً بنسبة 5.7 % إلى نحو 146.2 مليار ريال، بدعم من ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 5.2% إلى 133 مليار ريال، علاوة على زيادة النقد في التداول إلى 13.2 مليار ريال.