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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قيمة الودائع ببنوك قطر تتخطى تريليون ريال لأول مرة في يناير 2024

صدى البلد

ارتفعت قيمة موجودات البنوك العاملة في قطر خلال  يناير الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي إلى 1.97 تريليون ريال، بدعم من نمو الائتمان المحلي بنسبة 6.6 % إلى 1.26 تريليون ريال .

وبحسب بيانات ميزانية البنوك في قطر الشهر الماضي، فقد تجاوزت قيمة الودائع 1.01 تريليون ريال لأول مرة على الاطلاق، بزيادة نسبتها 5.6% عن يناير 2023.

و ارتفعت قيمة القروض و التسهيلات الائتمانية الشهر الماضي الى  1.32 تريليون ريال، بدعم من ارتفاع قيمة  القروض الاستهلاكية إلى 181.6 مليار ريال ( الأعلى على الإطلاق )، إلى جانب  زيادة قروض القطاع العام بنسبة 8.1% إلى ما يزيد عن 392 مليار ريال. 

أساس سنوي الائتمان المحلي التسهيلات الإئتمانية القطاع العام تريليون ريال مليار ريال

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