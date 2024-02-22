قيمة الودائع ببنوك قطر تتخطى تريليون ريال لأول مرة في يناير 2024

ارتفعت قيمة موجودات البنوك العاملة في قطر خلال يناير الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي إلى 1.97 تريليون ريال، بدعم من نمو الائتمان المحلي بنسبة 6.6 % إلى 1.26 تريليون ريال .

وبحسب بيانات ميزانية البنوك في قطر الشهر الماضي، فقد تجاوزت قيمة الودائع 1.01 تريليون ريال لأول مرة على الاطلاق، بزيادة نسبتها 5.6% عن يناير 2023.

و ارتفعت قيمة القروض و التسهيلات الائتمانية الشهر الماضي الى 1.32 تريليون ريال، بدعم من ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية إلى 181.6 مليار ريال ( الأعلى على الإطلاق )، إلى جانب زيادة قروض القطاع العام بنسبة 8.1% إلى ما يزيد عن 392 مليار ريال.