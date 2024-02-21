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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجدي مرشد : مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم إسرائيل بغزة

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مؤكدا ان المرافعة المصرية وثقت جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تمارسها  قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة


وأوضح نائب رئيس المؤتمر ان القيادة السياسية المصرية تتصدى بكل قوة لمخططات التهجير ومحاولات تقويض القضية الفلسطينية كما أنها لم تدخر جهدا في استخدام كل الأساليب السياسية والقانونية والدبلوماسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ممارسات تخالف القوانين الدولية منذ ٧٥ عاما.

وأعرب الدكتور مجدي مرشد عن ثقته في قدرة القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية الامن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية.


وأشار مرشد إلى الموقف الأمريكي المتخاذل والمنحاز للكيان الصهيوني الذي يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في المجازر التي يرتكبها  ضد المدنيين مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة، والتدخل الفوري لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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