وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق:  الحضور الأمريكي في "العدل الدولية"هزيلا

قال الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن نخوض صراع مركب مع دولة الاحتلال وفضح جرائم الحرب التي ترتكبها، مضيفا أن محكمة العدل الدولية أحد الأدوات الهامة التي تعيد فضح الفاشية اليهودية قبل توضيح القضية الفلسطينية.

وتابع وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر أعادت الاعتبار لمجمل قوانين الشرعية الدولية وقانون حقوق الانسان وأعادتهم لطاولة، معبر عن اعجابه بحضور ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، مؤكدا أنها عبرت عن الشخصية المصرية.

وأشار إلى أن ممثلة مصر أمام محكمة العدل أعطت قيمة للنص وهذا أمر مهم في سيكولوجية المخاطبة أمام محكمة دولية بهذه القيمة، مؤكدا أن الحضور الامريكي في المحكمة كان هزيلا.