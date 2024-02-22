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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال الإسرائيلي

سلوى أبو الوفا ،
سلوى أبو الوفا ، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية،  جاءت قوية وكاشفة لما ترتكبه دولة الإحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم إلي أن مرافعة مصر في ضوء مذكراتها التي تقدمت بها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعكس الدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية.

 

وأكدت" أبوالوفا" أن مصر مدافعة طوال تاريخها عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إسترداد حقوقه لافتة أن موقف مصر ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر وداعم للشعب الفلسطيني ورافض للتهجير القسري للفلسطينين غلي خارج أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر في مرافعتها دحضت أكاذيب وإداعات دول الأحتلال الإسرائيلي بشأن معبر رفع مؤكدة أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وأن دولة الإحتلال تتعمد عدم إيصال المساعدات للفلسطينين الذي يتعرضون حرب إبادة جماعية.


وفي سياق متصل أكدت المستشارة القانونية لوزارة لخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسي، أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني.

 

وأشارت إلى أن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، مشددة على أن الاحـتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة.

 

اتهمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

 

وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، على أن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، كاشفة عن أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سلوي أبو الوفا مجلس النواب محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي

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