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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يقدم صورة مشرفة.. اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء تثني على معهد ناصر

صدى البلد

قام وفد أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بقيادة الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات والمستشار الطبي بمجلس الوزراء بزيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

واستقبل الوفد الدكتور محمود سعيد، مدير المستشفى، وفريقه المتميز الدكتورة مارى فيكتور، مساعد المدير العام، وأعضاء المكتب الفني هنادي إبراهيم عبدالله، وأسماء كمال أحمد، وأسماء سليمان عبد المعطي، وآية عبد الرحمن عبد الوهاب، وتابع سير الزيارة كل من عادل محمد نصر الدين، وعلاء أحمد كمال، وسيد شعبان عبد الرحمن من إدارة العلاقات العامة.

وقد شمل اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما أهدت اللجنة برئاسة الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات والمستشار الطبي بمجلس الوزراء، شهادة تقدير إلى الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى ناصر للبحوث والعلاج، باعتبار الجهة من أكثر الجهات المتعاونة في الاستجابات والتعامل السريع مع  الاستغاثات الطبية للمواطنين.

وقد قامت بتسليم الشهادة نيابة عنه الدكتورة نجلاء عبد المنعم، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون في المجال الطبي بين الجهتين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سعيد أنه وفقا لتعليمات وزارة الصحة، فهناك اهتمام شديد بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وهناك متابعة مستمرة في هذا الشأن.

وقال سعيد إن هناك العديد من مشاريع التطوير الضخمة داخل أروقة المعهد والتي تم بالفعل الانتهاء منها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير الجناح "سي" من الدور الثامن إلى الدور الثاني، ومشروع إحلال وتطوير محطة الكهرباء، وإحلال وتطوير محطة التكييف المركزي، وإحلال وتطوير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء شبكة الإنذار ومنع الحريق، ومشروع إحلال وتجديد محطة طلمبات مياه الشرب وطلبات مياة الحريق، وكذلك الانتهاء من تطوير جناح إقامة مرضى جراحة القلب وجناح إقامة مرضى عمليات اليوم الواحد ورعاية الأطفال ورعاية القلب الجديدة والعديد من المشروعات الأخرى، وذلك جنبا إلى جنب المشروع الأكبر بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية، وذلك وفقا لخطة أعمال أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم.

كذلك شدد الدكتور محمود سعيد على حرص إدارة مستشفى معهد ناصر والفرق الطبية والإدارية الموجودة به على التعامل السريع المحترف مع الاستغاثات الطبية التي يستقبلها المعهد يومياً.

وقد أشاد أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بجاهزية وحدة صحة المرأة، ووحدة علاج الطب النووي والجامانايف، وذلك خلال الجولة التفقدية لعدد من أقسام المعهد.

كما أثنت الدكتورة نجلاء عبد المنعم على سياسة المستشفى في العمل بالتوازي على خطة التطوير داخل المعهد من ناحية، ومن ناحية أخرى تقديم الخدمات الطبية وإجراء  العمليات الجراحية وخلافه على أحسن وجه للأعداد الضخمة من المرضى الذين يترددون على معهد ناصر.

وتقدمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى معهد ناصر لجميع الجهود المبذولة من طرفها، حيث يقدم المعهد صورة مشرفة وخدمات طبية تليق بتوجهات القيادة السياسية في تقديم حياة كريمة للمواطنين.

 


 

 

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