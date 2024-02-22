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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأتوبيس الطائر بتعليم الشرقية يقف لمتابعة الدراسة بمدارس إدارة الحسينية

صدى البلد

قاد المهندس علي عبد الرؤوف احمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وبحضور مصطفي خريبة مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء الاتوبيس الطائر وقام بتوزيع خطة العمل علي أعضاء فريق المتابعة لمتابعة انتظام سير الدراسة بمدارس إدارة الحسنية التعليمية  من امام مدرسة سماكين الغرب الإعدادية المشتركة ثم توجه لمتابعة مدرسة سماكين الغرب الإعدادية.


حضر وكيل اول وزارة التربية والتعليم طابور الصباح وشارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي  واطمئن سيادته علي انتظام الدراسة وسير العمل بالمدرسة واستلام الطلاب للكتب الدراسية ثم توجه لمتابعة مدرسة سماكين الغرب الابتدائية واطمئن علي انتظام سير العمل بالمدرسة  ثم توجه لمتابعة فصول المرحلة الابتدائية  وناقش التلاميذ  فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وتأكد من استلام الطلاب والطالبات  للكتب الدراسية وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

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وشدد المهندس  علي عبد الرؤوف وكيل اول الوزارة  علي  تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني،  ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم  خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين في مختلف الأنشطة التربوية وشارك التلاميذ في ممارسة النشاط الرياضي داخل المدرسة.


كما تابع انتظام الدراسة بمدرسة الشيخ راغب الابتدائية وتابع انتظام سير العمل بفصول المرحلة الابتدائية  وناقش التلاميذ  فيما تم دراسته من المناهج الدراسية  وتأكد من استلام الطلاب والطالبات  للكتب الدراسية  وشدد علي جميع مديري المدارس بمطالبه الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب ورفع تقرير بمستوي الطلاب لقسم التعليم الابتدائي  بالإدارة ثم يرفع للمديرية ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج  المقرر وتكريم المعلمين المميزين بالمدرسة.

كما شدد وكيل اول الوزارة علي تقديم فقرات إذاعية عن المشروعات القومية الكبرى وحياه كريمة  المنفذة في محافظة الشرقية وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن  وإشراك مجلس الأمناء والآباء في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة وتفعيل مجموعات الدعم تيسيرا علي أولياء الأمور وتقديم كافة الدعم والرعاية لتفعيله.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الانشطة الرياضية الأنشطة التربوية التعليم والتعليم الطلاب الموهوبين المرحلة الابتدائية انتظام سير العمل الولاء والانتماء للوطن

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