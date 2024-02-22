التنمية المحلية تتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص في 4 محافظات

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، جهود الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص في محافظات الجيزة وجنوب سيناء والدقهلية والشرقية في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وحمايتها ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات المرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودعمها و منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات للقيام بدورها في هذا الشأن.



ففي محافظة الجيزة...تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتحت إشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة هبه رفعت مديرة تكافؤ الفرص بالمحافظة قامت وحدة تكافؤ الفرص بالعمرانية بالتنسيق مع منطقة وعظ الجيزة و الإدارة الصحية وتم عمل ندوة بصحة نسيم تحت عنوان (لا للعنف ضد المرأة ) وتم الرد على جميع الأسئلة المطروحة، وبلغ عدد المستفدين ٩٨،سيدة.

وفي محافظة جنوب سيناء... تنفيذاً لمبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء برئاسة رشا مصباح بالمعرض الدائم بطور سيناء لعرض وتسويق المنتجات البدوية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة، حيث تهدف المشاركة بالمعرض إلي دعم المرأة المعيلة والتمكين الاقتصاد لها وإتاحة الفرصة التسويقية لها ونشر ثقافة العمل الحر ودعم المشروعات الصغيرة.

وفى محافظة الدقهلية... تحت رعايه أيمن مختار محافظ الدقهلية، قامت إدارة شؤن المرأه ووحده تكافؤ الفرص في مدينة اجا بتنفيذ مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع البنك الاهلي ومديرية التربية والتعليم بمدارس التعليم الفني.

وفى محافظة الشرقية... تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجى وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة، وبالتعاون مع البنك المركزى والبنك الأهلي المصري – فرع الزقازيق، قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالعمل والإعلان عن مبادرة "رواد النيل" وتنفيذ دورات تدريبية للسيدات والسادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والجهات التابعة لها بمقر مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة، عماً بأن المراكز المشتركة في التدريب هي (ديرب نجم – منيا القمح – القرين) وبلغ إجمالي المستفيدين حوالي 40 سيدة.

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