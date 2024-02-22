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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير الاتحاد الأوروبي يتفقد مزارع النخيل الاسترشادية بواحة سيوة

سفير الاتحاد الاوربي
سفير الاتحاد الاوربي خلال تفقد مزارع النخيل بسيوة

تفقد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق، عددًا من الحقول الزراعية الاسترشادية ضمن مشروع تأهيل ٧٠٠ فدان من المزارع القديمة والتي تشرف عليها جمعية سيوة لتنمية المجتمع بواحة سيوة.

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وأكد أحمد يوسف رئيس الجمعية، أن الجمعية حريصة على إيجاد كافة السبل للنهوض بالزراعة حيث إن الواحة غنية بالأراضي الصالحة للزراعة وهي من المحافظات الرائدة في الزراعة وخاصة النخيل والزيتون.

وأشار مدير الجمعية، إلى أن فكر المزارع السيوي اختلف في أعمال الزراعة وبدأ يتجه إلى المحاصيل غير التقليدية رغم تكلفتها المرتفعة، فتحول المزارع من مستهلك إلى مصدر لكثير من الزراعات.

كما تم خلال اللقاء استعراض حجم التبادل التجاري بين الجمعية وعدد من الدول والمؤسسات وفرص الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى استعراض رئيس الجمعية تاريخ الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من المقومات.

وفى نهاية الجولة استمع لمطالب المزارعين والمشاكل التى تواجههم للتيسير على المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل ثابت لهم ولذويهم.

حضر اللقاء محمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبه فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام منطقة آثار مطروح وسيوة ومحمد انور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظ وانور سرحان المدير التنفيذي للجمعية.

سفير الاتحاد الاوربي خلال تفقد مزارع النخيل بسيوة

 

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