ما لا تعرفه عن التلصص الالكترونى ..تفاصيل

يعد التلصص الإلكتروني من أخطر أشكال انتهاك الخصوصية في العصر الحديث، حيث يتسنى للمتلصصين الحصول على معلومات شخصية وخاصة دون علم أصحابها.

وطبقا لخبراء كاسبريسكى فمن أبرز أشكال التلصص الإلكتروني ما يلي:

- التجسس على البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي

- تثبيت برامج التجسس على الأجهزة الإلكترونية كالهواتف والحواسيب

- اختراق كاميرات المراقبة والاستماع إلى المكالمات

- الاحتفاظ بسجلات النشاط على الإنترنت

ومن الأمثلة الشائعة للتلصص الإلكتروني، تلصص أحد الزوجين على الآخر سواء عبر هاتفه أو حساباته، أو تلصص أرباب العمل على موظفيهم ومراسلاتهم الإلكترونية.

وينصح الخبراء بتوخي الحذر في استخدام الأجهزة الإلكترونية وحمايتها ببرامج مضادة للتجسس، فضلاً عن عدم مشاركة كلمات المرور مع الآخرين، للوقاية من مخاطر التلصص الإلكتروني.