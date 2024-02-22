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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكل كتيبة عسكرية جديدة لحماية الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشكل كتيبة جديدة من جنود الاحتياط لحماية الحدود.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مهمة الكتيبة الإسرائيلية الجديدة ستشمل حماية كل الحدود للسماح بنقل القوات النظامية إلى مهام أكثر تعقيدا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأت جيش الاحتلال قد سحب، الأسبوع الماضي، آخر لواء احتياطي من قطاع غزة، اللواء 646، مع اقتراب الجيش من نهاية هجومه في خان يونس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال الأشهر الماضية، عملت قوات لواء المظليين الاحتياطيين لأول مرة في وسط غزة ثم في خان يونس في الجنوب، زاعما أن ذلك أسفر عن مقتل العديد من مقاتلي حماس، وتحديد موقع الأسلحة، وتدمير الأنفاق.

وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثير من قواته الاحتياطية من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، تاركا الجيش الدائم لمواصلة القتال ضد حماس.

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