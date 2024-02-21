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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جندي جديد.. ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال في شمال قطاع غزة أمس، ليرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في الهجوم البري ضد حماس إلى 237.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إن الجندي المقتول يعرف بالرقيب أول. أبراهام فوفاجين، 21 عامًا، من الكتيبة 932 في لواء ناحال، من نتانيا، ولقى مصرعه خلال اشتباكات مع عناصر حماس.

وفي حادث منفصل، أصيب جندي من الكتيبة 932 وجندي احتياطي من وحدة جمع المعلومات القتالية 636 بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في شمال غزة.

وفي جنوب غزة، أصيب جندي من كتيبة جفعاتي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

الاحتلال جندى اسرائيلى غزة الهجوم البري حماس

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