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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين التوفير في مصروفات رمضان، نقدم لكي اليوم طريقة تدميس الفول المصري بطريقة العربيات. 

المقادير :

1\2 ك فول تدميس

4 ملاعق كبيرة عدس أصفر

2 ملعقة كبيرة أرز

2 ليمونة

1 طماطم

الطريقة:

ننقع الفول لمدة لا تقل عن 6 ساعات، لنزول المواد الضارة الموجودة به.

نغسل الفول ونضعه على النار فى الدماسة أو "حلة عادية لا تكون عميقة وغطاها محكم" حتى يغلي.

نضيف العدس بعد غسله والأرز بعد غسله ونتركه حتى يغلى ثم نعصر الليمون ونضع قشرة الليمون أيضا فى الفول. 

ننقله على أصغر عين فى البوتاجاز ونضع تحته "شياطة الأرز" ونتركه حوالى من 5 إلى 6 ساعات.

ونتابعه على النار لأن المياه لو قلت نغلى مياه أخرى ونضعها عليه، و"أوعى تحطيها ساقعة من غير تسخين أحسن الفول بيغيب فى السوى وكمان يسود".

الليمون هو الذى يمنع الفول من السواد، وبعد ما يستوى الفول اطفئى النار، واتركى الفول يبرد وإن كان عليه مياه كثيرة قومي بتصفيتها.. وبالهنا وبالشفا

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