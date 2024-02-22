وزير البترول: مستقبل واعد لصناعة الهيدروجين في مصر لتوافر المقومات الأساسية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إصدار مصر أول سندات خضراء في المنطقة لتمويل مشروعات النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، مشيرا إلى أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأحضر ومشتقاته.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان عنصرين أساسيين في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري.

المقومات الطبيعية

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك مستقبلا واعدا لصناعة الهيدروجين في مصر لتوافر المقومات كالموقع الإستراتيجي والمقومات الطبيعية.