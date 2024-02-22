اليوم.. وزير البترول يكشف خطة زيادة إنتاج حقل ظهر لبرنامج "صناع القرار”

يحل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ضيفًا ببرنامج “صناع القرار” والذي يذاع على شاشة قناة صدى البلد في الرابعة عصرًا.

ويستعرض الوزير، في الحوار الذي يُجريه مقدم البرنامج د.شادي الزيات، خطط الاستكشافات الجديدة، والاستثمارات المرتقبة من الشركاء الأجانب خلال العام المالي المقبل.

ويتطرق الوزير – في اللقاء- لجهود كبيرة يتم بذلها في الوقت الراهن لزيادة إنتاج حقل ظهر، كاشفًا عن طبيعة هذه الجهود والاستثمارات التي يتم توجيهها لهذا الغرض.

وإلى جانب لقاء وزير البترول، يفرد البرنامج فقرة بشأن الأفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي العربي، وكيفية استفادة مصر من الاتفاقات التي تجمعها بالدول العربية استثماريًا وتجاريًا، حيث سيكون ضيف الفقرة السفير جمال الدين البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.