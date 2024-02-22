بعد إعلان الحكومة عنها .. المستقلين الجدد يشيد بالصفقة الاستثمارية الجديدة

اكد حزب المستقلين الجدد إشادته الكاملة بالصفقة الاستثمارية التي اعلن عنها مجلس الوزراء لانه برهان مؤكد عن وجود استقرار سياسي وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.

تحسن مستوى التصنيف الائتماني في مصر



وأضاف هشام عناني رئيس الحزب، أن تحسن مستوي التصنيف الائتماني في مصر علي مدار السنوات الماضيه من اهم العوامل المحفزه لحذب الاستثمارت العربيه والاجنبيه وهو الذي يعكس نجاح برامج الاقتصاد المصري في كسب ثقه الكيانات الاقتصاديه الكبري.



واشار عناني الي أن الاقتصاد المصري في حاجه الي مزيد من مثل هذه الصفقات التي تنشط الاقتصاد المصري بمزايا مختلفه واهمها ضخ النقد الاجنبي الذي يحتاجه الاقتصاد المصري فضلا عن توفير فرص عمل كبيره وفتح اسواق عمل متعدده للشركات المصريه مما سينعكس بالايجاب علي السوق المصري.



ويري الحزب أن الحكومة تحتاج الي الاسراع الي تنفيذ ما قررته من تنفيذ ١٠٠ اجراء محفز لجذب الاستثمارات وتحسين بيئه الاستثمار لحذب مزيدا من الصفقات الاستثماريه العربيه والاحنبيه.



ويؤكد الحزب علي انه بالرغم من ان مصر في عام 22/23 كانت علي قمه الدول الافريقيه الحاذبه للاستثمار في افريقيا الا اننا نطمع بمزيد من الاستثمارات لتحقيق انتعاشه واعده للاقتصاد المصري .