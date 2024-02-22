قرارات نارية من رابطة الأندية ضد الإسماعيلي والزمالك

تضمنت قرارات رابطة الأندية الخاصة بمباراة الزمالك والإسماعيلي ما يلي :

1- لعب نادي الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك نظرًا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم.

2- إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك (مباراتين) وعددهم 2243 مشجعا وتوقيع

غرامة مالية 50 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم.

وتناشد رابطة الأندية جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتنبه الرابطة على إنه سيتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات، والتي قد

تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.