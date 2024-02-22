المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سيدة في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه بمنطقة الجيزة.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد مصطفي"، "رامي ناصر"، "أحمد محمد"، "محمد بخيت"، "فارس شحات"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة السرقة بالإكراه، وذلك على تحقيقات في القضية 7412 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغ من المجني عليها" سمية.م" بتعرضها للسرقة من قبل 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تمكن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.