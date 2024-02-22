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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: مصر وقطر تعملان بتناغم وتفاهم عال لإحداث تقدم في المفاوضات

ارشيفي
ارشيفي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنه من الواضح أن كل ما أشيع حول تقدم في المفاوضات غير حقيقي.

وقال مصدر مسؤول داخل الحركة لقناة الميادين إن "إسرائيل" لا تزال تصر على شروطها وعلى رفض شروط حركة حماس التي تعتبرها "شروطاً تعجيزية".

وأضاف: حماس أبدت خلال لقائها بالوفد المصري مرونة كبيرة للتوصل لصيغة تقود إلى اتفاق.

وتابع: حماس قدمت معالجات لقضايا حساسة كوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين والإفراج عن الأسرى.

وأردف المصدر: حركة حماس اشتكت من أن الجانب الإسرائيلي لم يبد للآن أي جدية في التعامل مع مسار المفاوضات.

وزاد: الجانب الإسرائيلي يتهرب من المفاوضات تحت مبرر أن سقف مطالب حماس مبالغ فيه جداً.

واكمل: الجانب الإسرائيلي لم يعط أي موقف واضح بخصوص وقف دائم لإطلاق النار أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وواصل: الأمور لا تزال تراوح مكانها ولم يحدث أي اختراق حقيقي في أي من الملفات، ثمة سببان للتعنت الإسرائيلي الأول هو الخلاف الداخلي العميق الذي لا يسمح لأي طرف بتقديم تنازل أو إبداء مرونة.

وتابع المصدر: السبب الآخر لتعنت "إسرائيل" هو اعتقادها أنه يمكنها تخفيض سقف توقعات حماس من خلال الضغط العسكري المستمر عليها.

وأتم: مصر وقطر تعملان بتناغم وتفاهم عالٍ وهناك تجاوب أمريكي مع توجهات هذين البلدين لإحداث تقدم حقيقي في المفاوضات.

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