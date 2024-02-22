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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب تختتم زياراتها الميدانية بالبحر الأحمر

رياضة النواب تختم
رياضة النواب تختم زياراتها الميدانية بالبحر الأحمر

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيارتها الميدانية لمحافظة البحر الأحمر ، والتي استمرت لمدة ٤ أيام ، تفقدت فيها اللجنة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ، بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب .

وأهدى اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر ، درع المحافظة لرئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، مؤكدا حرصه علي جميع توصيات اللجنة لتحقيق خدمة شباب المحافظة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل تشجيعهم علي ممارسة الرياضة.

كانت اللجنة تفقدت في  المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة فضلا عن زيارة مركز شباب الميناء، كما تفقدت مراكز الشباب بمدينة سفاجا منها مركز شباب ام الحويطات ، ونادي السلام الرياض ،ونادي الشاطئ، الي جانب اندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين ،والهلال.

واستمعت لمطالب  مراكز الشباب بمدينة رأس غارب ، منها نادي رأس غارب الرياضي ونادي اكتوبر ، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب  كما تفقدت  المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة ، ونادي الرياضات البحرية ونادي العربان.

وضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.

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لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب البحر الأحمر المنشآت الشبابية والرياضية الغردقة سفاجا

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