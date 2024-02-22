قانون جديد لتقنين الأراضي ووضع اليد.. النائب محمد الحسيني يشرح التفاصيل

أكد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، أنه خلال يوم الثلاثاء المقبل، سيناقش البرلمان تعديلات قانون تقنين الأراضي ووضع اليد، مشيرا إلى أنه تم وضع لائحة تنفيذية للعمل على خروج القانون.

وقال محمد الحسيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن لجنة الإدارة المحلية، ناقشت الحكومة بهذا الملف، وتم العمل على وجود قانون لتقنين الاراضي لتلافي المشاكل.

التسهيل على المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك إصرار كبير من البرلمان المصري على سرعة الخروج بالقانون، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة من التسهيل على المواطنين.