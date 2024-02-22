40 شهيدا و100 مصاب.. مجـ زرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى بغزة

قصف منازل مدنية..

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال ارتكب مجـ زرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى، حيث قصفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 شهيداً وأكثر من 100 مصاب حتى الآن.

وأوضح الإعلامي الحكومي، في بيان أن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.

كما طالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.