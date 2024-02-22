زاهي حواس: أتمنى عودة رأس نفرتيتي في افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أتمنى من الإعلام تبني قناة فضائية حملة إعادة الأثار المنهوبة بشكل يومي، مشيرا إلى أنه سيتصدر للحملة بشكل شخصي.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه كان حلمه عودة القطع الفريدة مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي في افتتاح المتحف المصري الكبير.

عودة الأثار المسروقة

وتابع عالم المصريات الكبير، أن فرنسا وبريطانيا وراء هدم التاريخ ونهب الآثار وشراء القطع المسروقة، ولا بد أن يكون هناك جهود لعودة الأثار المسروقة.