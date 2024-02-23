متحدث الحكومة: إعلان كافة تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى بمجرد التوقيع

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مشيرًا إلى أن التوقيع سيكون اليوم الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية معه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"سنعلن كافة التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء".

تخفيف الاحمال

وأشار إلى أن الحكومة وافقت، على وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات"

وأضاف :"مفيش انقطاع كهرباء في رمضان، والدولة حريصة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك حرص لمراعاة لظروف الاستهلاك في رمضان ومراعاة المواطنين في الشهر الكريم".