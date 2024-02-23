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منوعات

علماء يكتشفون سموما خطيرة في المشيمة.. كيف ذلك؟

صدى البلد

 أشارت دراسة جديدة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة السامة المحتملة الموجودة في 100% من المشيمة البشرية التي تم اختبارها في دراسة جديدة، تشير إلى أن جميع أشكال الحياة في الثدييات على هذا الكوكب يمكن أن تتأثر.

قام فريق من جامعة نيو مكسيكو باختبار مشيمة 62 امرأة، ووجد أن كل واحدة منها تحتوي على قطع بلاستيكية صغيرة يبلغ طولها أقل من خمسة ملليمترات.

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وتراوحت أحجام الجسيمات من 6.5 إلى 790 ميكروجرامًا، بمتوسط ​​تركيز 128.6 ميكروجرامًا لكل جرام من المشيمة المتبرع بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت المواد البلاستيكية الأكثر شيوعا التي وجدت في العينات هي تلك المستخدمة في الأكياس والزجاجات البلاستيكية، حيث شكلت 54 في المائة، في حين شكلت المواد المستخدمة في البناء والنايلون 10 في المائة، والباقي تسعة مواد بلاستيكية أخرى.

وترتبط المواد البلاستيكية الدقيقة بالسرطان ومشاكل الخصوبة والخرف، ويخشى بعض الباحثين وخبراء الصحة العامة من أنها يمكن أن تؤدي إلى ولادة أطفال ناقصي الوزن.

وأوضح  كبير مؤلفي الدراسة "ماثيو كامبين": "هذا ليس جيدًا، إذا رأينا تأثيرات على المشيمة، فمن الممكن أن تتأثر حياة الثدييات بأكملها على هذا الكوكب".

يطلق البلاستيك الذي ينتهي به الأمر في مدافن النفايات جزيئات صغيرة في المياه الجوفية، وفي بعض الأحيان تتطاير في الغلاف الجوي، والتي تجد طريقها إلى طعامنا ومياهنا وأجسامنا.

وقال كامبين:"ستزداد هذه المشكلة سوءًا بمرور الوقت لأن كل هذه المواد البلاستيكية الموجودة في بيئتنا تتحلل وتصبح جزيئات بلاستيكية دقيقة، وستزداد التركيزات".

في حين قد يعتقد الكثيرون أن المشيمة تشكل عائقًا أمام العالم الخارجي، يبدو أنهم ليسوا في مأمن من المواد البلاستيكية الدقيقة.

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ابتكر كامبين وفريقه طريقة جديدة سمحت لهم باستخراج الجزيئات الصغيرة من الأنسجة المأخوذة من كل مشيمة، وتتضمن الطريقة، التي تُسمى كروماتوغرافيا الغاز بالانحلال الحراري وقياس الطيف الكتلي (Py-GC-MS)، تسخين العينات حتى تحترق.


تشتعل المواد والمواد الكيميائية المختلفة عند درجات حرارة مختلفة، وأثناء حدوثها، فإنها تعطي بصمة كيميائية التقطها فريق كامبين ومعداتهم، وقال: "نحن قادرون على الحصول على صورة كاملة في رقم واحد لجميع الأحجام والأشكال المختلفة لجميع جزيئات البلاستيك المختلفة الموجودة في الأنسجة".

وقال كامبين، أستاذ العلوم الصيدلانية في جامعة نيو مكسيكو، إنه في الدراسة، قام الباحثون بفحص المشيمة، لكن Py-GC-MS كان قادرًا على اختبار 'أي عينة من الأنسجة يمكنك الحصول عليها بشكل أساسي'.

الشيء الوحيد الذي لا يمكن استخدامه عليه تقريبًا هو الإنسان الحي، وقال كامبين إن معظم الأبحاث التي تم إجراؤها حتى الآن كانت محدودة بقدرة المجاهر على رؤية أصغر أجزاء اللدائن الدقيقة.

وقال إن الميكرومتر الواحد هو أصغر جزء من البلاستيك الدقيق الذي يمكن أن يظهره المجهر الضوئي التقليدي، ولكن باستخدام طريقة Py-GC-MS، تمكن كامبين وفريقه من رؤية جميع القطع الموجودة في نطاق النانومتر.

وقال إن هذا تطور مهم للعلماء في هذا المجال، حيث أن جميع المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في البيئة سوف تستمر في التحلل وتصبح أصغر حجمًا.

في الواقع، من المحتمل أنها تؤثر على حياة الثدييات بأكملها، ونشرت الدراسة في مجلة علوم السموم، وقال كامبين وفريقه يستخدمون حاليًا Py-GC-MS لتحليل عينات التشريح، ولا يزال العمل جاريًا، لكن نتائجهم المبكرة تتوافق مع ما وجدته هذه الدراسة.

ولكن بناءً على هذه الدراسة الأخيرة، من السابق لأوانه الشعور بالذعر بشأن تعرضك للمواد البلاستيكية الدقيقة أثناء الحمل، كما يقول كامبين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة تغيير نظامك الغذائي أثناء الحمل لتجنب المواد البلاستيكية الدقيقة قد يؤدي إلى مشاكل صحية أسوأ للجنين النامي.

ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في المشيمة يعني أنها شقت طريقها إلى الجنين النامي، وقال كامبين: "نعتقد تمامًا أن هناك بعض عمليات النقل".

يتمتع البلاستيك بقابلية عالية للدهون، كما تعلم أي شخص حاول غسل الشحوم من حاوية تخزين المواد الغذائية البلاستيكية.

لذا فإن الدهون الموجودة في نظامك الغذائي، والتي تمر عبر الحبل السري إلى الجنين النامي، تخلق نوعًا من الطريق لجميع المواد البلاستيكية الدقيقة التي تستهلكها الأم عن غير قصد.

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