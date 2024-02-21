ناسا تطلب متطوعين لتجربة حياة المريخ .. إليك الشروط

تطلب وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء متطوعين للعيش في مستعمرة محاكاة لـ المريخ لمدة عام كامل.

من المقرر أن تبدأ المهمة الأرضية في أوائل عام 2025، وستشهد طاقمًا مكونًا من أربعة أشخاص يعيشون داخل منشأة تبلغ مساحتها 1700 قدم مربع، تمامًا مثل تلك التي سيتم بناؤها على المريخ.





كشفت وكالة ناسا عن معايير رواد الفضاء المحتملين، وحذرت من أنه لا يمكن أن يكون عمرك أكبر من 55 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة"ذا صن" البريطانية.

يُطلق على الموطن الذي سيعيش فيه الاشخاص المتطوعون اسم Mars Dune Alpha، وهو عبارة عن هيكل مطبوع ثلاثي الأبعاد داخلمركز John Space Center في هيوستن، تكساس.

إنها جزء من مهمة مستمرة تسمى CHAPEA، أو Crew Health and Performance Exploration Analog.

وتقول وكالة ناسا إنها "تحاكي موطنًا واقعيًا للمريخ" بهدف دعم المهام الاستكشافية طويلة الأمد في الفضاء.

وأوضحت ناسا أن "الحياة في كوكب المريخ Dune Alpha ستشبه التجربة المتوقعة لأولئك الذين يعيشون في موطن سطح المريخ المستقبلي".



"تم تصميم تخطيط الموطن المطبوع ثلاثي الأبعاد لتوفير مناطق منفصلة داخل الموطن للعيش والعمل."

وقالت ناسا إنه سيتعين عليك تحمل التحديات، مثل فشل المعدات أو التكنولوجيا، وتأخير الاتصالات، و"الضغوطات البيئية" الغامضة.

وسيتم تكليفك بمحاكاة عمليات السير في الفضاء، وتشغيل الروبوتات، والحفاظ على الموائل، وزراعة المحاصيل، وممارسة الرياضة.

ووضعت ناسا شرطًا اساسيا وهو أن تكون أمريكي أو مقيم بأمريكا وتتمتع بصحة جيدة ولديك حماس أو مقيمًا دائمًا.



تطلب وكالة ناسا أن تكون غير مدخن وأن عمرك يتراوح بين 30 و55 عامًا، وتحتاج أيضًا إلى إتقان اللغة الإنجليزية حتى تتمكن منالتواصل بشكل فعال مع زملائك في الطاقم ومراقبة المهمة.