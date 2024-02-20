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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اصطدام قمر صناعي بالأرض في هذا الموعد.. كيف سيؤثر علينا؟

صدى البلد

على مدار 30 عامًا كان يطوف فوق كوكبنا، ولكن القمر  الصناعي الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) من المقرر أخيرًا أن يصطدم بالأرض هذا الأسبوع.

يزن ERS-2، الذي انطلق من غيانا الفرنسية في عام 1995، ما يزيد قليلاً عن 5000 رطل، وهو نفس وزن وحيد القرن البالغ تقريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أنه سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض في الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش  يوم الأربعاء الذي يوافق 21 فبراير.

في حين أن الخبراء ليس لديهم أي فكرة عن المكان الذي ستهبط فيه، تقول وكالة الفضاء الأوروبية إن الخطر السنوي لإصابة الإنسان حتى لو كان بسبب الحطام الفضائي يبلغ حوالي واحد في 100 مليار.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن هناك مستوى من عدم اليقين في توقعاتها بعودة القمر إلى الغلاف الجوي لمدة 15 ساعة.
وقالت في بيان: "إن عدم اليقين هذا يرجع في المقام الأول إلى تأثير النشاط الشمسي الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي يؤثر على كثافة الغلاف الجوي للأرض وبالتالي على السحب الذي يتعرض له القمر الصناعي".

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها تراقب القمر الصناعي عن كثب مع شركاء دوليين وتقدم تحديثات منتظمة على صفحة ويب مخصصة.

تم إطلاق القمر الصناعي ERS-2 في 21 أبريل 1995 من مركز غيانا الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بالقرب من كورو، غيانا الفرنسية لدراسة أسطح الأرض والمحيطات والقلنسوات القطبية.

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وبعد 15 عامًا، كان المسبار الفضائي لا يزال يعمل عندما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اكتمال المهمة في عام 2011.

وبعد أن استنفدت مناورات الخروج من المدار الوقود المتبقي للقمر الصناعي، بدأ خبراء التحكم الأرضي في خفض ارتفاعه من حوالي 487 ميلاً (785 كم) إلى 356 ميلاً (573 كم).

في ذلك الوقت، أراد الخبراء تقليل خطر الاصطدام بالأقمار الصناعية الأخرى أو زيادة سحابة المخلفات الفضائية، الموجودة حاليًا حول كوكبنا.

ومنذ ذلك الحين، كان ERS-2 في فترة تعرف بـ “الاضمحلال المداري” مما يعني أنه يقترب تدريجياً من الأرض أثناء دورانه حول الكوكب.

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