قمة إيفرست تتحول لـ مكب زبالة.. تفاصيل

على ارتفاع مذهل يبلغ 29029 قدمًا (8848 مترًا)، يعد تسلق جبل إيفرست أحد أكبر التحديات على وجه الأرض.

لكن المتسلقين يشكلون الآن تحديا أكبر لأولئك الذين يتعين عليهم تنظيف الجبل بعدهم، حيث يواجه جبل إيفرست خطر أن يصبح أعلى مكب للقمامة في العالم.

ويقدر الخبراء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 طنًا من القمامة المتبقية على الجبل، بينما ينتج معسكر قاعدة إيفرست 75 طنًا من القمامة كل موسم.

أصبحت مشكلة النفايات الآن سيئة للغاية لدرجة أن المتسلقين سيضطرون إلى حمل فضلاتهم إلى أسفل الجبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقع جبل إيفرست نفسه داخل حديقة ساجامارثا الوطنية في منطقة خومبو في نيبال، ويحتوي موقع التراث العالمي التابع لليونسكو الذي تبلغ مساحته 124400 هكتار على بعض من أعلى الجبال في العالم بالإضافة إلى حوالي 200 قرية شيربا.

ويتزايد عدد السياح الذين يزورون المتنزه بشكل مطرد منذ سنوات، ولكنه بدأ مؤخرًا في النمو بسرعة كبيرة، حيث تضاعف في السنوات الثلاث بين عامي 2014 و2017.

في حين أن الحديقة نفسها هي موطن لعدد دائم من السكان يبلغ 7000 شخص فقط، إلا أن حوالي 60000 سائح أجنبي يزورونها الآن كل عام إلى جانب آلاف المرشدين النيباليين الآخرين.

ولكن في حين أن هؤلاء السياح يجلبون الملايين للحكومة النيبالية والاقتصاد المحلي، إلا أنهم يجلبون أيضًا كميات هائلة من النفايات.

ومع تزايد عدد السياح الذين يزورون الحديقة على مر السنين، زادت أيضًا كمية النفايات المتولدة.