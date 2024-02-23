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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان مثير | نادين نسيب نجيم تثير الإعجاب في أحدث إطلالة

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


لفتت نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الاسود"، ينتمي الي قصة الv، قصير فوق الركبة، اختارت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون النود في الشفاه.


أحدث أعمال نادين نسيب نجيم

ومن ناحية اخري، تشارك نادين نسيب نجيم في الجزء الثاني من مسلسل 2020، قالت: هنقدم الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2024، ويحمل اسم 2024 والقصة مختلفة عما تم تقديمه في رمضان 2021.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم هو مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن.


مسلسل "وأخيرا" من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر، المسلسل بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

 

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