عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير شؤون إسرائيلية: وثيقة "نتنياهو" لما بعد الحرب تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة

نتنياهو
نتنياهو

قال إسماعيل المسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بدأت صباحا نشر وثيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم الثاني من الحرب، والتي تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة التي أطلقها جزء من رجال الأعمال أو المقربين لنتنياهو، والتي قُدمت رسميا إلى الولايات المتحدة، وكان هناك قبول وإعجاب من الأمريكيين بها.

وأضاف "المسلماني"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوثيقة تتضمن أن يظل الحكم عسكريا على حدود المنطقة العازلة، وهي التي تم تسويتها تقريبا 1 كم، وإنشاء حكم مدني محلي بشرط ألا تكون جهات الحكم المحلي لديها صلة بالتنظيمات أو الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس".

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن البقاء في المنطقة العازلة لحين التأكد بأنها أصبحت منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل، وبعدها لا يتم الحديث عن دولة فلسطينية ولا انسحاب كامل، هذه الخطة تتطلب أشهر وسنوات طويلة تماما مثل ما ذكرت سابقا حكومة عسكرية مؤقتة من عامين إلى 4 سنوات.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تقنع الشارع الإسرائيلي بصورة الانتصار التي ممكن أن يتكلم عنها، فلم يحصل على أي صورة انتصار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان .. حكم من أكل ناسيا فيها وهل يجب تبييت النية

تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

أحدث أسعار سيارات أوبل في السوق المصري .. بعد زيادة فبراير

لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه

كواليس مفاوضات الأهلي للاستثمار في نادي بروكسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ