خبير شؤون إسرائيلية: وثيقة "نتنياهو" لما بعد الحرب تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة

قال إسماعيل المسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بدأت صباحا نشر وثيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم الثاني من الحرب، والتي تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة التي أطلقها جزء من رجال الأعمال أو المقربين لنتنياهو، والتي قُدمت رسميا إلى الولايات المتحدة، وكان هناك قبول وإعجاب من الأمريكيين بها.

وأضاف "المسلماني"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوثيقة تتضمن أن يظل الحكم عسكريا على حدود المنطقة العازلة، وهي التي تم تسويتها تقريبا 1 كم، وإنشاء حكم مدني محلي بشرط ألا تكون جهات الحكم المحلي لديها صلة بالتنظيمات أو الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس".

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن البقاء في المنطقة العازلة لحين التأكد بأنها أصبحت منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل، وبعدها لا يتم الحديث عن دولة فلسطينية ولا انسحاب كامل، هذه الخطة تتطلب أشهر وسنوات طويلة تماما مثل ما ذكرت سابقا حكومة عسكرية مؤقتة من عامين إلى 4 سنوات.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تقنع الشارع الإسرائيلي بصورة الانتصار التي ممكن أن يتكلم عنها، فلم يحصل على أي صورة انتصار.