ياريتني ما عملته.. إلهام شاهين تندم على تقديم هذا الفيلم

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن مسيرتها الفنية مليئة بالأفلام المهمة خاصة فى بداية مشوارها فقط قدمت أربعة أفلام من أهم أفلام السينما المصرية حتى الآن وهي أمهات فى المنفى والعار ولا تسألنى من أنا والبريء.



وأضافت إلهام شاهين خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى أنه على الرغم من تقديمها لهذه الأفلام الهامة فى بداية مشوارها الفني إلا أن هناك فيلم ندمت على تقديمه بسبب رسالته التى تعتبره هي أكثر رسالة مؤذية فى تاريخ السينما.



وتابعت إلهام شاهين أن الفيلم أسمه موت سميرة وهو فيلم كان يسىء للراحل بليغ حمدي وهو فنان قدير كانت تحبه وتحترمه وتعتبر هذا الفيلم هو الوحيد الذى ندمت على تقديمه.







إلهام شاهين تحتفل بالعيد الوطني للكويت

ونشرت النجمة إلهام شاهين في الإحتفال بالذكرى الثالثه و الستين للعيد الوطنى لدولة الكويت صور لها ملابس أنيقة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا حيث ارتدت جيب قصير باللون الاسود وجاكت بالاخضر الكاروهات

وكتبت إلهام شاهين أهنئ سعادة سفير دولة الكويت فى مصر غانم صقر الغانم .. و سعادة السفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربيه .. كل عام و أنتم و كل الشعب الكويتى بألف خير .. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثه و الستين للعيد الوطنى لدولة الكويت .. و الذكرى الثالثه و الثلاثين لعيد التحرير .. تمنياتى بكل الخير لكم قيادة و شعبا .. تحياتى و إحترامى .

