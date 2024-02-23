جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلا كبيرا بعد إطلالاتها في المهرجانات حيث اصبحت تعتمد على ألوان أكثر حيوية وشبابا.

ونشرت النجمة إلهام شاهين في الإحتفال بالذكرى الثالثه و الستين للعيد الوطنى لدولة الكويت صور لها ملابس أنيقة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا حيث ارتدت جيب قصير باللون الاسود وجاكت بالاخضر الكاروهات

وكتبت إلهام شاهين أهنئ سعادة سفير دولة الكويت فى مصر غانم صقر الغانم .. و سعادة السفير طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربيه .. كل عام و أنتم و كل الشعب الكويتى بألف خير .. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثه و الستين للعيد الوطنى لدولة الكويت .. و الذكرى الثالثه و الثلاثين لعيد التحرير .. تمنياتى بكل الخير لكم قيادة و شعبا .. تحياتى و إحترامى .

