النقل: إنشاء ممر لوجستي بداية من تنزانيا لتسهيل وصول الصادرات المصرية لأفريقيا

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا والوفد المرافق له ميناء كيجالي الجاف والذي يقع علي مساحة 50 الف م2 وتبلغ طاقته الإستيعابة 50 ألف حاوية مكافئة سنويا، حيث يعتبر الميناء هو الميناء الجاف الرئيسي بالبلاد كونها أحد البلدان الأفريقية غير الشاطئية.

تأتي تلك الزيارة في إطار قيام وزارة النقل المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية

بجعل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في ربط الموانئ المصرية بنظيرتها بدول العالم حيث ستقوم وزارة النقل بإنشاء ممر لوجستي بداية من ميناء دار السلام التنزاني مرور بمنطقة لوجستية وميناء جاف بدولة تنزانيا وميناء جاف ومنطقة لوجستية بدولة رواندا ما يسهل وصول الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية ويقوي من اواصل العلاقات المصرية ودول الأفريقية.

تجدر الاشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية داخل مصر تبلغ (27)ميناء جاف ومنطقة لوجيستية لخدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وزيادة حركة تداول البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل للشباب.