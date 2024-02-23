عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 إجراءات صارمة من التعليم العالي ضد الكيانات الوهمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار تكثيف جهود رصد الأنشطة الدعائية والتسويقية للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية التصدي لهذه الكيانات الوهمية بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للتصدي لهذه الكيانات الوهمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار سعي الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من هذه المنشآت الوهمية، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، للتصدي لها بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة، والتي جاءت على النحو التالي:

١- إنشاء لجنة الضبطية القضائية وتكثيف حملاتها للتصدي للكيانات الوهمية، ومُداهمة مقراتها التي تُمارس فيها أنشطة تعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

٢- زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها ضد هذه المنشآت الوهمية.

٣- تكثيف جهود لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة والتي تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.

٤- مُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري.

٥- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

٦- إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي داخل جمهورية مصر العربية وتحديثها باستمرار.

٧- إعداد قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.

٨- نشر كل ما يتعلق بالكيانات الوهمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من حصول أي كيان تعليمي على الترخيص اللازم قبل الالتحاق به، وذلك من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ