بشير التابعي: عبد الله السعيد قادر على الاستمرار لسنوات في الملاعب

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك قادر على الاستمرار لسنوات آخرى في الملاعب، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لازال أمامه وقتا للتعرف على امكانيات اللاعبين وكان لابد من استمرار معتمد جمال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الصفقات الجديدة لن تستطيع أن تقود الزمالك لتحقيق البطولات، كان الأفضل ضم 3 لاعبين سوبر، من أجل تحقيق المكاسب، في ظل وضع الزمالك خلال الموسم الحالي، عبدالله السعيد لاعب كبير، لكن بجواره كان يحتاج لاعبين مميزين، فالأمر ليس مربوطا بضم عدد كبير".

وأضاف: "بيرسي تاو بالتأكيد عودته مؤثرة في تشكيل الأهلي، وأنتوني موديست غيابه مثل وجوده، والأهلي قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام ميدياما، ودائما معدن لاعبي الأهلي تحديدا يظهر في المباريات الصعبة، وعندما يحتاج إلى الفوز في أي مباراة يتحقق، والدليل ما حدث في لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية لم يكن احد يتخيل هذه النتيجة مطلقا".

وأكمل: "الأهلي سوف يلعب هذه المباراة بحذر شديد، وسيتعامل على حسب مجريات اللقاء، وميدياما الغاني سيحدد طريقة لعب الأهلي خصوصا في ظل تراجع مستواه مؤخرا، ولكن هناك حذر بالتأكيد من جانب الأهلي خوفا من أي أمور قد تحدث في البداية.. واتوقع ان يبدأ بيرسي تاو المباراة اساسيا".

وتابع: "الرباعي هاني ومعلول وياسر ومنعم هم الأجهز حاليا في الخط الخلفي، والأهلي يسعى للوصول لنفس فورمة كأس العالم للأندية".

وأتم: "الأهلي سيحقق نتيجة جيدة أمام ميدياما، ولن يخسر اللقاء بأي حال من الأحوال".