القاهرة الإخبارية: أجواء إيجابية تسود اجتماعات باريس بشأن تبادل الأسرى بغزة

كشفت مصادر لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن أجواء إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين.



وأوضحت القناة أن اجتماعات باريس تتناول أيضا زيادة وتسريع عملية انفاذ دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن العاصمة الفرنسية باريس، تستضيف جولة جديدة من المفاوضات عبر الوسطاء بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حول صفقة تبادل بين الطرفين، وهدنة إنسانية تستمر عدة أسابيع في قطاع غزة.



وأوضحت القناة أنه من المقرر أن يشارك في المحادثات بالعاصمة الفرنسية، مسؤولون من دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ووفد إسرائيلي.