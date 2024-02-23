بتواجد كهربا.. كارلوس يقود تدريب مستبعدي الأهلي من رحلة غانا

أعلن الإعلامي أمير هشام عكم تواجد اللاعب محمود كهربا مع الفريق في مباراة ميدياما عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.



وكتب امير هشام:"تواجد كهربـا.. كارلوس بيرينجر يقود مران مستبعدين الأهلي من رحلة غانا".



كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في المواجهة التي ستجمعبينهما مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مارسلي كولر سيدفعبمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، ويضم الخط الخلفي، الرباعي، محمد هاني و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعمو علي معلول .



واستقر كولر على اللعب بالثلاثي أكرم توفيق وإمام عاشور وعمرو السولية في خط الوسط، فيما سيلعب في الخط الأمامي، كلا من حسين الشحات و بيرسي تاو وأنتوني موديست.

وأوضح الكومي، إن قائمة الغيابات ضمت محمود كهربا الذي حصل على إذن من الجهاز الفني ، ومحمد الشناوي و خالدعبد الفتاح وأليو ديانج ومحمد الضاوي بسبب الإصابة ، بجانب أحمد عبد القادر للاستبعاد الفني ، ومروان عطية بسبب الإيقاف، وعمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية .