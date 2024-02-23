عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتواجد كهربا.. كارلوس يقود تدريب مستبعدي الأهلي من رحلة غانا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أمير هشام عكم تواجد اللاعب محمود كهربا مع الفريق في مباراة ميدياما عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.
 

وكتب امير هشام:"تواجد كهربـا.. كارلوس بيرينجر يقود مران مستبعدين الأهلي من رحلة غانا".
 

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في المواجهة التي ستجمعبينهما مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مارسلي كولر سيدفعبمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، ويضم الخط الخلفي، الرباعي، محمد هاني و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعمو علي معلول .
 

واستقر كولر على اللعب بالثلاثي أكرم توفيق وإمام عاشور وعمرو السولية في خط الوسط، فيما سيلعب في الخط الأمامي، كلا من حسين الشحات و بيرسي تاو وأنتوني موديست.

وأوضح الكومي، إن قائمة الغيابات ضمت محمود كهربا الذي حصل على إذن من الجهاز الفني ، ومحمد الشناوي و خالدعبد الفتاح وأليو ديانج ومحمد الضاوي بسبب الإصابة ، بجانب أحمد عبد القادر للاستبعاد الفني ، ومروان عطية بسبب الإيقاف، وعمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الأفريقية .

الإعلامي أمير هشام التشكيل المتوقع للنادي الأهلي امام عاشور ايهاب الكومي برنامج الماتش حسين الشحات عمرو السولية كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

ترشيحاتنا

دعاء الأيام البيض لشهر شعبان .. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

خطوة تقلب الموازين.. خطة ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح.. تفاصيل

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2023-2024.. الخريطة الزمنية

مصرع شقيقتين دهسا أسفل سيارة أعلى كوبري ميدان لبنان

3 مليون دولار.. بن رمضان يقترب من الأهلي وهذا موعد إعلان الصفقة

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ