الحوار الوطني : الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر عملة صعبة لضبط السوق الموازي

قال أيمن محسب مقرّر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني إن الاتجاه للاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى توفير عملة صعبة من أجل ضبط السوق الموازي.



وأضاف محسب في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الثقة ليست وليدة اليوم بل نتيجة لخطة عملت عليها الدولة منذ سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضح أن الاستثمار كان من مخرجات الحوار الوطني. متابعا أن الصفقة الاستثمارية لن تتوقف عند عشرات المليارات من الدولارات بل سيتواصل ضخ استثمارات لتكملة هذه المشروعات العملاقة وتشغيل المزيد من العمالة، كما أن هذه الاطروحات الاستثمارية سوف تعزز المنافسة دوليا لنشهد المزيد من مثل هذه الصفقات الكبرى.

وأكد محسب أن أزمة ظهور سوق موازية للدولار جاءت نتيجة سلوك المستهلك الذي جعل من العملة الصعبة سلعة، موضحا أن سعر الدولار حاليا ليس حقيقيا، بل ناتج عن المضاربة.

وأردف إنه بالرغم من وجود سوق موازية، إلا أن المستثمر يجد في مصر فرصة كبيرة جدا للاستثمار. وأضاف أنه لابد أن نفهم أن سعر الجنيه حاليا يعد عامل حذب للعملة الصعبة. وتوقع محسب صفقتين أو ثلاثة بنفس الحجم بعد استقرار السوق قريبا بسبب توفر العملة الصعبة الذي يعمل بدوره علة ضبط سوق الصرف، منوها إلى أن الاستثمار الأول هو أصعب استثمار وعندما تدور العجلة لن تتوقف.