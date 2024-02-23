لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: العالم يثق تمامًا فى مصر

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": إن العالم الغربي والعربي يثق تمامًا في البيئة الاستثمارية بمصر ونجني الثمار الآن.

ونوَّه مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بأن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يسهم بشكل كبير في تشغيل العديد من العمالة، بالإضافة إلى نقل الخبرات الأجنبية للكوادر المصرية.

وأشار "محسب" إلى أن سلوك المستهلك هو من يصنع الأزمة، وهذا ما نشهده في هذه الفترة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي ليس حقيقيًا، فهو ناتج لمضاربة في السوق الموازية.

وتابع: إن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، بالإضافة إلى استقرار السوق، وتشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في السوق.