الدفاع الروسية : تنفيذ 37 ضربة ضد المجمع الصناعي العسكري والقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنه في الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجاري، نفذت وحدات من القوات المسلحة الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وكذلك على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهجمات نفذت، من بين أمور أخرى، على البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية والترسانات ومستودعات الوقود.

وأوضحت الوزارة إلى أن "نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب قصفت أيضًا"، مضيفة أن جميع الأهداف أصيبت.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها في عدد من الاتجاهات في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية.