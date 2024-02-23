بعد توقيع أضخم صفقة استثمارية.. حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم عن أضخم صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وخلال السطور التالية نستعرض الاستثمارات الإماراتية في مصر.

تتمتع مصر والإمارات العربية المتحدة بعلاقات قوية على جميع المستويات، وتشهد تطورا وتناميا مستمرا خاصة في الآونة الأخيرة.

وتنعكس هذه العلاقات الراسخة على التعاون المصري الإماراتي في القطاع الاقتصادي وسجلت حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر نحو 6.2 مليار دولار.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر باستثمارات تقدر بـ 6.200 مليار دولار ونحو 1250 شركة برؤوس أموال مصدر تقترب من 28 مليار دولار.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار تليها القطاع التمويل التى تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة، ويأتى القطاع الإنشائي فى المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.

وتأتي الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار وتحتل المرتبة السابعة والأخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار.

الجيزة تستحوذ على الاستثمارات الإماراتية

وتحتل الجيزة المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث تواجد الاستثمارات الإماراتية على الأراضي المصرية إذ سجلت حوالى 3.205 مليار دولار تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار وتأتى محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات 249 مليون دولار.

ارتفاع الاستثمارات الإماراتية

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، وفقا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء