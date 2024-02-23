عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تنتظر نتائج محادثات باريس.. وتجدد الأمل في وقف إطلاق النار

صدى البلد

اختتمت حركة حماس مناقشات وقف إطلاق النار في القاهرة، مما يشير إلى اختراق محتمل في الجهود المبذولة لوقف العنف المستمر في المنطقة، وتنتظر المجموعة نتائج المحادثات المقبلة بين الوسطاء وإسرائيل، مما يشير إلى تجدد الدفع نحو السلام بعد أسابيع من الصراع المتصاعد.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، اكتسبت الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة زخماً وسط مخاوف بشأن سلامة أكثر من مليون نازح يلجأون إلى مدينة رفح، ويؤكد تهديد إسرائيل بشن هجوم وشيك على رفح الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وأضافت أن لقاء زعيم حماس إسماعيل هنية مؤخراً مع الوسطاء المصريين في القاهرة، وهي أول زيارة له منذ ديسمبر، يعكس جهداً متضافراً لاستكشاف الحلول الدبلوماسية للأزمة. وفي الوقت نفسه، تستعد إسرائيل للمشاركة في المناقشات في باريس إلى جانب وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر، مما يسلط الضوء على مشاركة المجتمع الدولي في حل الصراع.

وأشارت إلى أن المشاركة المقررة لكبار المسؤولين في المخابرات المصرية في المحادثات مع ممثلين إسرائيليين في باريس تؤكد خطورة الوضع. وفي حين أن حماس لم تقدم مقترحات جديدة خلال المناقشات مع الوسطاء المسؤولين المصريين، إلا أن الحركة لا تزال متفائلة بإحراز تقدم بعد المحادثات المقبلة مع إسرائيل.

وتم التأكيد على أهمية هذه المفاوضات من خلال المناقشات الناجحة السابقة في باريس، والتي أدت إلى الموافقة على أول وقف إطلاق نار ممتد للصراع من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في وقت سابق من شهر فبراير.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس الدولي للمطارات Cairo 2024

الحكومة: الصفقة الاستثمارية الكبرى دليل على تنفيذ وثيقة مليكة الدولة

بعد توقيع أضخم صفقة استثمارية.. حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

بعد رأس الحكمة.. الوزراء: طرح مشروعات من العيار الثقيل على المستوي العالمي

ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسي

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ