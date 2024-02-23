حماس تنتظر نتائج محادثات باريس.. وتجدد الأمل في وقف إطلاق النار

اختتمت حركة حماس مناقشات وقف إطلاق النار في القاهرة، مما يشير إلى اختراق محتمل في الجهود المبذولة لوقف العنف المستمر في المنطقة، وتنتظر المجموعة نتائج المحادثات المقبلة بين الوسطاء وإسرائيل، مما يشير إلى تجدد الدفع نحو السلام بعد أسابيع من الصراع المتصاعد.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، اكتسبت الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة زخماً وسط مخاوف بشأن سلامة أكثر من مليون نازح يلجأون إلى مدينة رفح، ويؤكد تهديد إسرائيل بشن هجوم وشيك على رفح الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وأضافت أن لقاء زعيم حماس إسماعيل هنية مؤخراً مع الوسطاء المصريين في القاهرة، وهي أول زيارة له منذ ديسمبر، يعكس جهداً متضافراً لاستكشاف الحلول الدبلوماسية للأزمة. وفي الوقت نفسه، تستعد إسرائيل للمشاركة في المناقشات في باريس إلى جانب وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر، مما يسلط الضوء على مشاركة المجتمع الدولي في حل الصراع.

وأشارت إلى أن المشاركة المقررة لكبار المسؤولين في المخابرات المصرية في المحادثات مع ممثلين إسرائيليين في باريس تؤكد خطورة الوضع. وفي حين أن حماس لم تقدم مقترحات جديدة خلال المناقشات مع الوسطاء المسؤولين المصريين، إلا أن الحركة لا تزال متفائلة بإحراز تقدم بعد المحادثات المقبلة مع إسرائيل.

وتم التأكيد على أهمية هذه المفاوضات من خلال المناقشات الناجحة السابقة في باريس، والتي أدت إلى الموافقة على أول وقف إطلاق نار ممتد للصراع من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في وقت سابق من شهر فبراير.