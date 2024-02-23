وسام أبو علي يقود الهجوم | تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني اليوم

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمد عبد المنعم ـ ياسر إبراهيم ـ علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم ـ وسام أبو علي ـ حسين الشحات"

الأهلي يحل ضيفاً على فريق ميدياما، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة الإفريقية.

وتضم المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وميدياما وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.