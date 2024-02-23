رد فعل مفاجئ من القيعي والمنيسي على زيارة مجلس الخطيب لنادي الزمالك

علق الثنائي عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، والكاتب الصحفي المنيسي على زيارة مجلس النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لنادي الزمالك، مؤكدين أنها زيارة تاريخية.

وقال "إبراهيم المنيسي" : "ايه اليوم الحلو ده، كان هو عنوان غلاف جريدة الأهلي، للتعليق على الزيارة التاريخية لزيارة مجلس الأهلي لمقر نادي الزمالك".

وأضاف "المنيسي" عبر قناة "الأهلي" :"تلك الزيارة تعد حدث تاريخي وتحول كبير، إنك تلاقي مجلس الزمالك يستقبل مجلس النادي الأهلي على السجادة الحمراء ويستقبل بكل هذا التقدير وده ابتكار رائع".

ومن جانبه قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي :"الظفر عمره ما يطلع من اللحم والزمالك والأهلي من واقع مسؤوليتهم عن مكانة الكرة والرياضة المصرية، والمكانة اللي وصلوا لها على المستوى الإقليمي، وانا شايف ان ده بداية لعودة أصل وطبيعة العلاقة بين الناديين".

وكان محمود الخطيب قد ترأس وفد مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل زيارة نادي الزمالك وتقديم التهنئة لمجلس الفارس الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب .