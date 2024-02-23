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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد جبران: صفقة مدينة رأس الحكمة بشرى لعمال مصر.. فيديو

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة تعد بشرى لعمال مصر، لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها، ومشيرًا إلى أن جهود الدولة المصرية أدت إلى دخول 35 مليار دولار خلال شهرين.

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وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن جهود الدولة المصرية تهدف خدمة المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن أبناء مدينة مرسى مطروح سيكون لديهم استفادة كاملة، لأنهم أكثر المواطنين عملًا بمدينة رأس الحكمة وسيكون لديهم أقصى استفادة مباشرة.

وتابع: « ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، ومصر بحاجة لمشاريع أكثر في كل القطاعات».

 

واستكمل: « يجب أن تعمل كل المصانع وتتطور من نفسها لأن الدولة لن تستورد من الخارج فيما بعد، فالمصانع المصرية والعمالة المصرية قادرة على العمل بأعلى كفاءة، فالعاصمة الإدارية هي بناء عمال مصر».

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