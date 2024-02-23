الوزراء: مشروع رأس الحكمة يساهم في تحقيق التنمية المباشرة

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساند في تحقيق التنمية المباشرة ، متابعا أن المشروع يسهم في دعم دور الدولة في مجال التنمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "خط احمر " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن المشروع يمثل حقيبة ضخمة من موارد النقد الأجنبي، ويساعد الدولة في القضاء على السوق الموازية .

وأكمل "متحدث الوزراء"، أن هناك فؤاد عديدة للمشروع منها توفير فرص عمل ضخمة، واستثمارات ضخمة تصل ل ١٥٠ مليار دولار .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشاريع الصحة والتعليم لهما أولوية كبرى الفترة المقبلة، ومعهم مبادرة حياة كريمة.