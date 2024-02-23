مدبولي : صفقة مشروع رأس الحكمة تتم بقوانين الاستثمار المصرية .. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب والسياسيين ورموز مجتمعية وإعلاميين،: "الشركة الإماراتية تستفيد من القوانين المصرية".

وأشار: "الدولة أحدثت نقلة نوعية في تحسين مناخ الاستثمار"، موضحا: "غيرنا أشياء كثيرة للمستثمرين المحليين، والمستثمر المحلي له نفي القيمة والأهمية من الدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي".

