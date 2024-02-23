رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مشروع راس الحكمة يضم شقين جزء مالي يقدم كامقدم والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة ٣٥ مليار دولار لافتا انه سيتم تقسيمهم علي دفعتين الاولي خلال اسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم ٢٠ مليار دولا .

واضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان الـ ١٥ مليار ياتي منها ١٠ مليار دولار من الخارج و٥ مليار يتم التنازل عنهم من قبل دولة الامارت كانوا ودائع للامارات في البنك المركزي المصري .

واشار الي انه سيتم دفع الدفعة الثانية خلال شهرين ١٤ مليار دولار سيولة مباشر و ٦ مليار دولار يتم التنازل عنهم من قبل الامارات كانوا ودائع للامارات في البنك المركزي المصري

واشار الي ان الشق الثاني هي نسبة من الارباح بنسبة ٣٥٪؜ طوال مدة تنفيذ المشروع لافتا انه بخلاف هذه الاموال سيتم ضخ ١٥٠ مليار دولار الاستثمار من قبل الامارات في المشروعات

واكد ان الدولة ملتزمة بتعويض اهالي مطروح العيني والنقدي وسيتم نقلهم في جنوب الطريق الساحلي .